Erfolgsband „Trenkwalder“ als Fernsehköche, auf Kreuzfahrt und am Achensee

Achensee/Rust – Am vergangenen Donnerstag gab es noch schnell ein exklusives Konzert auf dem Schiff am Achensee, bevor die Tiroler Erfolgsband Trenkwalder ihre Instrumente packte und direkt nach Rust in Deutschland weiterreiste. Denn da steht heute die große TV-Show „Immer wieder Sonntags“ auf dem Programm, wo die Musiker ab 10 Uhr Früh ihre aktuelle Single „Mei Happy End“ vorstellen.