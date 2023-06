Tiroler Gemeinden bestellten 2500 Bäume beim Land

Innsbruck – Europaweit setzen immer mehr Städte auf eine Baumschutzstrategie, weil die ökologischen Funktionen von Grün in der Stadt, wie Staubfilterung, Luftbefeuchtung, Kühlung und Beschattung im Sommer, in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger werden. Wien hat österreichweit einen besonders strengen Baumschutz. In Tirol hat sich das Land bis dato flächendeckend politisch zu keiner Baumschutzstrategie durchringen können, die Stadt Innsbruck hat eine.