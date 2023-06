„Sommermusik Stams“ lockt mit dem Klang der Vielfalt

Stams – Wenn ein hochmusikalisches Ehepaar wie Mariya Nesterovska und Hubert Mittermayer-Nesterovskiy sich seiner Passion gemeinsam widmet, kann nur Großes entstehen. „Bei uns in Stams soll man erleben dürfen, wie unterschiedlich und spannend Kammermusik sein kann“, so die beiden künstlerischen Leiter der Obertöne in Stams.