Hund vertriebt falsche Polizisten aus Wohnung einer 84-Jährigen in Tirol

Durch einen Trick hatten sich zwei unbekannte Männer Zutritt zur Wohnung einer 84-jährigen Frau in Tirol verschafft. Der Hund des Opfers vertrieb die Betrüger noch bevor sie etwas entwenden konnten.

Innsbruck – Am Freitag gegen 22 Uhr erhielt die 84-Jährige einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Der Anrufer sprach nach Angaben der Frau mit Tiroler Dialekt und habe mitgeteilt, dass ihr eine unmittelbare Gefahr drohe und er sie schützen wolle. Bei dem einstündigen Gespräch entlockte der Anrufer der Frau schließlich auch die Topnummer ihrer Wohnung.

Gegen 23.45 Uhr läutete es dann an der Wohnungstüre der Frau. Zwei Männer traten ein und sahen sich miteinander flüsternd um. Der 84-Jährigen kam die Situation seltsam vor, also ließ sie ihren Hund aus dem Nebenzimmer. Das Tier bellte die Männer laut an, worauf die Beiden die Wohnung schlagartig wieder verließen.