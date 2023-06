Heimischer Musiker mit Italo-Wurzeln: Patricio Buanne liefert jetzt auch deutsche Hits

Wien – Er ist Austro-Neapolitaner, also in Wien aufgewachsen, seine Eltern stammen aus Neapel. Patricio Buanne, ein Mann mit grandioser Stimme und viel Charme, hat mittlerweile 10 Millionen Alben verkauft, vor drei US-Präsidenten und dem Papst gesungen, und jetzt hat er auch eine Familie gegründet, mit der er in Wien lebt.