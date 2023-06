Mayrhofner feierten Gründervater Erwin Aschenwald: „Herrgott, ich danke Dir für alles!“

Mayrhofen – Es war ein hochemotionaler Moment im Zillertaler Stilluptal am vergangenen Sonntag: Im Rahmen des TT-Wandercups geigten die Mayrhofner um ihren Gründervater Erwin Aschenwald auf der Bühne auf, während die Wanderer von dem neu eröffneten, malerischen „Wasserfallweg“ zurückkehrten zum Gasthof Stilluperhaus, um das musikalische Familienfest bei strahlendem Sonnenschein zu genießen.

Einige Tafeln mit Lied-Zitaten von Aschenwald werden diesen Wegabschnitt in Zukunft säumen. „Ich war wirklich zu Tränen gerührt“, so Erwin im TT-Gespräch. „Ich bin hier groß geworden. Das Stilluptal ist meine Wiege, und auch wenn man die ganze Welt als Musiker bereist hat, die Rückkehr in dieses Tal erfüllt mich mit Freude und Demut.“