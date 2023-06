Hohe Zuwächse in Österreich bei erneuerbarer Energie

Biomasse, Wärmepumpen sowie Photovoltaik und Windkraft sind gefragt. Förderungen wie „Raus aus Öl und Gas" oder für Photovoltaik und Windkraftanlagen würden angenommen, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit.

Wien – Die Energiewende hin zu erneuerbarer Energie zeichnet sich nun auch deutlich in Österreich ab. Der Trend gehe weg von fossiler Energie hin zu Biomasseöfen, Wärmepumpen sowie Photovoltaik- und Windkraftanlagen, geht aus der aktuellen Markterhebung des Klimaschutzministeriums zum Energiemarkt hervor. So würden Förderungen wie „Raus aus Öl und Gas" oder für Photovoltaik und Windkraftanlagen angenommen, teilte das Ministerium in einer Aussendung mit.