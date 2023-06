Premieren-Titel und Olympia-Sensation in Gold

Tirols Patrick Gamper und Tokio-Heldin Anna Kiesenhofer holten Zeitfahren in Erpfendorf. Race Across the Alps an Petzold, viel los am Arlberg und Kaiser.

Erpfendorf – Schön langsam, Tritt für Tritt, zimmerte sich Patrick Gamper im Vier-Jahres-Takt seine Zeitfahr-Goldsammlung zusammen. 2015 schlug der Tiroler Rad-Profi bei den Junioren, 2019 im U23-Bereich zu – und nun darf sich der 26-Jährige aus Münster seit gestern erstmals österreichischer Meister in der Eliteklasse nennen.

„Die Freude ist riesengroß. Ich fahre auf dieser Strecke hier, seit ich 13 Jahre alt bin. Es war am Ende richtig knapp“, meinte Gamper. Bei seinen Heim-Titelkämpfen in Erpfendorf entschied der Bora-hansgrohe-Fahrer den Kampf gegen die Uhr nach 20 Kilometern in 24:24 Minuten für sich. Nur zwei Sekunden dahinter kam Felix Ritzinger im Ziel an, einige der Top-Fahrer fehlten indes gestern. Bereits heute nimmt der Tiroler das Straßenrad-Rennen in Waidhofen in Angriff – die Tour de France (ab 1.7.) steht indes nicht am Plan.

Bei den Damen lächelte gar eine Olympiasiegerin vom obersten Stockerl: Tokio-Sensation Anna Kiesenhofer düpierte die Konkurrenz in starken 25:44 Minuten. Silber ging an die Jenbacherin Christina Schweinberger, Schwester Kathrin wurde Vierte. In der U23-Klasse durfte zudem die Tirolerin Leila Gschwentner über Gold jubeln.

Nauders: Mit seinem fünften Sieg beim Race Across the Alps (RATA) ist Robert Petzold (GER) nun alleiniger Rekordhalter vor dem Tiroler Daniel Rubisoier, der bislang vier RATA-Siege feierte. Bei der 22. Auflage pulverisierte Petzold den Streckenrekord von 2021 (Dominik Schranz/20:03 Std.) auf der 540-km-Strecke mit 13.600 Hm in 19:41 Stunden. Das Menü über die bekannten Alpenpässe Stilfserjoch, Albula, Bernina, Ofenpass oder Mortirolo schmeckte Petzold dabei, er verspeiste seine Konkurrenten ebenso wie die im Ziel bereitgestellten Pommes und Spaghetti. Zeitstress hatte er keinen mehr, denn die Verfolger, der Innsbrucker Frederic Pasqualini und Daniel Steinhauser (GER), lagen zu diesem Zeitpunkt noch über eine Stunde zurück. „Die Vorbereitung war perfekt, die Wettervorhersgen weniger, aber schließlich war’s ohne Regen einfach traumhaft, aber auf den Pässen mit drei bis vier Grad doch ein wenig kalt“, grinste Petzold. Als einzige Dame war Tina Büttner (GER) nach 27:10 Stunden im Ziel.

Der Deutsche Robert Petzold (u.) siegte beim Race Across the Alps. © Toni Zangerl

Heute folgt mit der 30. Auflage des Dreiländergiros das große Finale der Giro-Days in Nauders. Ab 6.30 Uhr fahren 3000 Radbegeisterte über 168 oder 120 Kilometer.

Schon am Freitag durfte indes ein Tiroler in Nauders jubeln: Der Imster Daniel Federspiel (Team Felbermayr Wels) gewann das Nightrace Nauders, Jonas Holzknecht (Tirol Cycling Team) wurde Dritter.

Montafon: Groß war das Interesse gestern beim Montafon-Arlberg-Marathon. Auf der 42,2 km langen Hauptstrecke von St. Anton am Arlberg nach Vorarlberg gingen die Tagessiege an Bruno Schumi (LG Decker Itter) und die Deutsche Hannah Marquard. Den Montafon-Trail (33,5 km) gewannen Maximilian Meusburger (AUT) und Helga Fabian (SUI) – Sieger beim 17 km langen Panorama-Trail: Felix Mayerhöfer (GER) und Patrizia Sigrist (SUI).

Scheffau: Eine der spektakulärsten Laufstrecken rund um den berüchtigten Wilden Kaiser war gestern Schauplatz der dritten Auflage des Kaiserkrone-Trails. Auf der 56,1-km-Hauptstrecke (3880 Hm) war der Deutsche Markus Bergler in 6:58:25 Stunden der Sieger. Seine Landsfrau Miria Meinheit war in 7:50:12 die schnellste Dame. Das Skyrace über 24,2 km ging an Josef Bodner und Michaela Pilat (beide AUT). Sieger im Speed-Trail: Jan Kundörfer, Kirsten de Baey-Ruszin (beide GER).