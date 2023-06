Schlägerei bei Hochzeit in Bad Häring: 63-Jähriger erlag schweren Kopfverletzungen

Der Mann geriet bei einer Hochzeitsfeier mit einem 32-Jährigen aneinander. Nach einem Faustschlag ins Gesicht stürzte er rücklings auf den Asphalt und verlor das Bewusstsein. Am Sonntagabend erlag der 63-Jährige seinen Verletzungen.

Bad Häring – Bei einer Schlägerei am Samstagabend in Bad Häring hat ein 63-jähriger Mann das Bewusstsein verloren und musste reanimiert werden. Am Sonntagabend erlag der Mann im Krankenhaus Kufstein seinen schweren Kopfverletzungen, berichtete die Polizei.