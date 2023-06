Emanuela Orlandi verschwand vor 40 Jahren: Demo in Rom

An einem schwülen Juni-Abend des Jahres 1983 verschwand die 15-Jährige spurlos. Nach dem Besuch einer Musikschule in der römischen Altstadt kam sie nicht mehr nach Hause. In den ersten Jahren ging man gar von einer internationalen Verschwörung aus, die für das Verschwinden des Mädchens verantwortlich sei. Der Fall sorgte nicht nur in Italien für großes Aufsehen. 2022 verfilmte Netflix die Geschichte in der vierteiligen Serie "Vatican Girl".