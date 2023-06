Günstige Lebensmittel 17 Prozent teurer: Preise für Pizza, Zucker und Kartoffeln besonders stark gestiegen

Für den „AK Preismonitor" wurden von Ende Mai bis Anfang Juni Lebens- und Reinigungsmittel in sieben Supermärkten und Diskontern in Wien erhoben. Die Geschäfte: Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Penny und Lidl. Bei den ausgewählten Produkten erhob die AK das preiswerteste erhältliche Produkt (also das mit dem günstigsten Grundpreis). Aktionen wurden berücksichtigt, nicht aber Kundenkarten- oder Mengen-Vorteilspreise. (APA)