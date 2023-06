Einbrecher in Thurn flüchtete über Balkon im zweiten Stock

Thurn – Die Bewohnerin eines Hauses in Zauche (Gemeinde Thurn) dürfte am Samstagabend einen Einbrecher aufgeschreckt und vertrieben haben. Der oder die Unbekannte drang laut Polizei zwischen 19.50 und 22.45 Uhr durch Aufbrechen eines Fensters in das Haus ein und durchsuchte die Räume.