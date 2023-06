Ermittlungen nach tödlichem Flugunfall in Nikolsdorf: 43-Jähriger tot

Als er ein Segelflugzeug mit zwei Insassen abschleppen wollte, geriet dieses ins Trudeln. Während das Segelflugzeug in die Höhe schnellte, stürzte das Kleinflugzeug ab und fing am Boden Feuer. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Nikolsdorf – Eine Tragödie hat sich Sonntagnachmittag in Nikolsdorf in Osttirol ereignet: Ein 43-jähriger Pilot kam dabei ums Leben. Der Mann hatte zuvor den beiden Insassen eines Segelflugzeugs helfen wollen, doch in der Luft kam es zu Komplikationen.

Der Zwischenfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als der 43-jährige Österreicher mit seinem einmotorigen Kleinflugzeug (Robin DR40) das Segelflugzeug, in dem der 56-jährige Österreicher und der 65-jährige Italiener saßen, mit einem Seil in die Luft zog.

Ersten Ermittlungen zufolge soll das Segelflugzeug kurz nach dem Start in sehr niedriger Höhe ins Pendeln geraten sein. Gleichzeitig hat sich die Haube geöffnet, wodurch das Segelflugzeug in die Höhe geschnellt ist. Dadurch kippte das Schleppflugzeug nach vorne gekippt und stürzte auf eine Wiese, wo es in den Erdboden einschlug. Das Schleppflugzeug geriet nach dem Aufprall in Brand. Der Pilot erlitt dabei tödliche Verletzungen.