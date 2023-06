Kleinflugzeug bei Flugplatz in Nikolsdorf abgestürzt: Pilot verstorben

Ein einmotoriges Flugzeug stürzte beim Startvorgang am Flugplatz Lienz-Nikolsdorf ab. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät.

Nikolsdorf – In Nikolsdorf in Osttirol kam es am Sonntagnachmittag zu einem tödlichen Flugunfall. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol stürzte gegen 14.30 Uhr ein einmotoriges Flugzeug beim dortigen Flugplatz beim Startvorgang ab. Der Pilot kam dabei ums Leben.