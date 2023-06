Pleite bei Defensivschlacht: Erste ELF-Saisonniederlage für Raiders Tirol

Stuttgart - Die Raiders Tirol haben in der European League of Football (ELF) am vierten Spieltag ihre erste Saisonniederlage kassiert. Das Team von Headcoach Kevin Herron unterlag am Sonntag bei Stuttgart Surge in einer Defensivschlacht mit 3:6 (3:0). Raiders-Quarterback Christian Strong erwischte mit null Touchdowns und einer geworfenen Interception keinen guten Tag. Mit 3:1-Siegen liegen die Innsbrucker in der Central Conference nun hinter den Deutschen (3:0) auf Rang zwei.