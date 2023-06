Pleite bei Defensivschlacht: Stuttgart zog den Raiders Tirol die Zähne

Stuttgart – Das Duell der bis dato Ungeschlagenen in der aktuellen Saison der European League of Football (ELF) zwischen den Swarco Raiders und Stuttgart Surge war von den Fans ungeduldig erwartet worden – beide Teams hatten im bisherigen Saisonverlauf vor allem mit spektakulärem Offensiv-Football begeistert. Am Sonntag standen dann aber die Defensivreihen im Mittelpunkt – und Stuttgart schaffte es, mit nur einem Touchdown 6:3 zu gewinnen.