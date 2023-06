Hengstauftrieb der Pferdezucht Tirol: Erst der Kampf, dann die Erholung

Am vergangenen Samstag fand im hinteren Spertental bei Kirchberg der Hengstauftrieb der Pferdezucht Tirol statt. Mit sechs beeindruckenden Norikern, die alles andere als „Buabn“ sind. Und die sich auf der Alm vom Fortpflanzungs-Stress erholen sollen.

In dem Anhänger auf dem Almboden rumort es. Immer wieder hört man Wiehern, der ganze Wagen wackelt. Einige Menschen stehen rundherum und schauen neugierig ins Innere. Pferdestärke gewinnt bei dem, was sich da abspielt, eine neue Bedeutung. Denn der Noriker, der noch nicht so wie die anderen fünf Hengste auf der Wiese herumgeführt wird, scheint die Geduld zu verlieren und gibt dies unüberhörbar zum Ausdruck.