Mit Harrison Ford und Phoebe Waller-Bridge: Der letzte Indiana Jones kommt ins Kino

Innsbruck – Das neue Abenteuer beginnt mit der Pensionierungsfeier. Für Archäologe-Professor Dr. Henry Walton Jones jr. wird es etwas wilder, immerhin ist Indiana Jones kein Schreibtischtäter. Doch seit seinem letzten Auftritt auf der Weltbühne sind einige Jährchen vergangen und die sind weder an „Indy“ noch an Schauspieler Harrison Ford spurlos vorübergegangen. Der wird im Juli 81 Jahre alt. Doch statt einer Neuauflage mit jungem Schauspieler schlüpft Ford selbst noch ein letztes – fünftes – Mal in die Lederjacke des Abenteurers.