Konservative führen bei Parlamentswahl in Griechenland deutlich

Athen – Bei der Parlamentswahl in Griechenland zeichnet sich ersten Teilergebnissen zufolge ein klarer Sieg der Konservativen von Kyriakos Mitsotakis ab. Die Nea Dimokratia (ND) führte mit rund 40 Prozent, ging aus den Daten nach Auszählung von rund 75 Prozent der Stimmen hervor. Das bedeutet im griechischen Wahlsystem eine absolute Mehrheit. An zweiter Stelle folgte demnach die linke Syriza von Ex-Regierungschef Alexis Tsipras mit knapp 18 Prozent.