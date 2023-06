Eine Familie bewegt die ÖBB seit über 100 Jahren

Gleich wie Topf und Deckel, Zukunft und Vergangenheit oder Tag und Nacht gehören auch der Name Holleis und die ÖBB zusammen. Denn seit es den heimischen Eisenbahnkonzern gibt, waren stets Familienmitglieder in dem Unternehmen tätig. „Mein Urgroßvater Jakob Holleis war sogar schon 1899 bei der K&K-Staatsbahn als Kontrolleur beschäftigt“, berichtet Martin Holleis.

Es folgten seine beiden Großväter Erwin Holleis und Franz Gruber sowie Vater Arthur und Onkel Werner Holleis. In vierter Generation war neben Cousine Doris Holleis – die heuer in Pension ging – im Jahr 1982 schließlich der 55-Jährige selbst an der Reihe. Nach der Matura im Jahr 1987 startete er seine Karriere bei der Bahn.