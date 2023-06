"ARNOLD": Ein Bildband wie Schwarzenegger selbst

Arnold Schwarzenegger hat momentan wieder Hochkonjunktur: So ist er etwa auf Netflix mit seinem Seriendebüt und einer Dokureihe quasi auf "heavy rotation" und in Sachen Klimaaktivist viel unterwegs. Der versalien-affine TASCHEN Verlag bringt nun unter dem fast schreienden Titel "ARNOLD" eine Hochglanzannäherung in Form eines exklusiven Bildbandes heraus - von der "Steirischen Eiche" bis zum "Governator" sozusagen. Dafür gilt es jedoch, tief in die Tasche zu greifen.

In der ihm auf den Leib geschneiderten Serie "Fubar" trägt der mittlerweile 75-Jährige seinen austro-amerikanischen Sprechstil betont vor sich her und streut merkbar genussvoll Austrozismen wie "Schatzl" oder "Hosenscheißer" ein. Dass er letzteres nie war, offenbart auch die in laut Verlagsangaben zehnjähriger Zusammenarbeit entstandene, "fotografische Hommage" an den Bodybuilder, Schauspieler, Politiker und Aktivisten. Zwar nimmt natürlich der Nackthautanteil mit zunehmendem Alter deutlich ab, von Verlegenheit vor der Linse von Fotografenlegenden wie Annie Leibovitz, Herb Ritts oder Andy Warhol ist in der Zusammenstellung aber nichts zu bemerken.

Neben der professionellen Fotostrecke wartet der in verschieden exklusiv-auflagenbeschränkten Ausgaben - Kostenpunkt 1.250 bis 12.500 Euro - daherkommende Band auch mit frühen Aufnahmen beim Bodybuilding, mit Filmstandaufnahmen und "Dutzenden von persönlichen Fotos aus Schwarzeneggers Privatarchiv" sowie exklusiven Interviews auf, wie der Verlag in den Presseunterlagen wissen lässt. Rasches Handeln ist bei Interessenten angesagt, denn insgesamt werden lediglich 1.947 Exemplare aufgelegt.

Trotz des enormen Aufwandes, die Rechte für all die Fotografien aus vielen Jahrzehnten zusammenzutragen, habe sich der Einsatz geloht, die teils ikonischen Bilder im Großformat nun präsentieren zu können, so Schwarzenegger in einem Promotionvideo. Der "Hero" des Bandes hat übrigens auch selbst handangelegt und jedes der Exemplare signiert. Vorgestellt wird das Buch am Mittwoch (28. Juni) im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. Danach gibt es standesgemäß eine Vorführung des Schwarzenegger-Blockbuster schlechthin: "Terminator 2". Das sollte reichen, um das Fanherz beim Griff in die Geldbörse zu erweichen.