Benefizkonzert in der Pfarrkirche Allerheiligen brachte über 11.000 Euro ein

Zugleich war es ein Abend mit Mehrwert für Menschen in Not: Durch Sponsoren sowie dank der spendenfreudigen Besucher und Unterstützer des Konzerts konnten die Vinzenzgemeinschaften am Ende stolze 11.600 Euro für ihre vielfältigen Aktivitäten sammeln.

„Die 83 Vinzenzgemeinschaften in Tirol ermöglichen etwa 400.000 Tirolerinnen und Tirolern Zugang zu Hilfe und Unterstützung“, erklärt der Präsident des Dachverbandes der Vinzenzgemeinschaften, Christoph Wötzer. Die verschiedenen Gemeinschaften setzen sich unter anderem für Obdachlose, armutsbetroffene Migranten, Menschen in Schuldenfallen, einsame Senioren in Pflegeheimen sowie für junge Menschen ein, die den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben. Für Bedürftige leisten die Vinzenzgemeinschaften in Tirol jährlich rund 700.000 Euro an Hilfeleistungen. (TT)