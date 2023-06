Mit Schönwetterticket zum Franui-Konzert auf der Unterstalleralm

Eine Abendkasse gibt es nicht, Tickets sind nur im Vorhinein erhältlich. Ab sofort und bis jeweils 18 Uhr des Vortages gibt es das flexible Schönwetter-Ticket: Dieses Tages-Ticket kann flexibel an einem der drei Festivaltage eingelöst werden. Das Schönwetter-Ticket berechtigt nur zum Eintritt ins Open-Air-Gelände, nicht ins Festivalzelt, wo die Konzerte im Fall von Schlechtwetter bzw. Regen stattfinden. Die Entscheidung, wo gespielt wird, fällt jeweils am Vortag. Für den Fall, dass an keinem einzigen Tag auf der Open-Air-Bühne gespielt wird, erhält man das Geld für das Schönwetter-Ticket zurück. Alle nötigen Infos sind auf www.hochkulturfestival.at zu finden. (TT)