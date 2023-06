Bedarf an Warenspenden wächst enorm, Tiroler Handel hilft

Innsbruck – „Not ist nicht gewollt, Not wird geschaffen. Sie klopft immer öfter auch an Türen, an denen sie bisher vorbeigegangen ist. Das spüren wir bei uns Tag für Tag“, sagt Reiner Bachor, Obmann-Stellvertreter des Vereins VINZIBus. Seit 2008 stellt MPreis dem VINZIBus, dessen Anschaffung der Tiroler Lebensmittel-Einzelhändler finanziell unterstützt hat, Brot und Gebäck zur Verfügung, das im Zuge der Essensausgabe an verschiedenen Standorten in Innsbruck verteilt wird.

„Es ist uns ein echtes Anliegen, denen unter die Arme zu greifen, die es dringend notwendig haben. Wir freuen uns, wenn wir hier prompt helfen können“, sagt MPreis-Geschäftsführerin Martina Dutzler. So hat MPreis heuer von Jänner bis Mai Warenspenden im Wert von über 3 Mio. Euro an Bedürftige weitergegeben. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Jahres 2022 entspricht das einer Steigerung von 42 Prozent.

Bereits im Mai 2017 hat MPreis im Rahmen der Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ auch eine Vereinbarung zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen unterzeichnet. So ist Baguette Partner von „Too good to Go“. In diesem Zusammenhang wird Kleingebäck und süßes Plundergebäck kurz vor Ladenschluss in Überraschungspaketen abverkauft. Unverkäufliches Obst und Gemüse sowie Altbrot wird in MPreis-Filialen als Tierfutter an Tierhalter oder den Innsbrucker Alpenzoo weitergegeben. (TT)