Wieder großer Zulauf zu Campus Gesundheit Reutte

Ehenbichl – Samstag war „Feiertag“ am Campus Gesundheit Reutte, wie es Direktor Peter Mittermayr ausdrückte. Nach zwei Jahren Bauzeit war der 2,5 Millionen teure Zubau abgeschlossen. Um 400 m² mehr an Fläche, lichte Unterrichtsräume, eine Sitztreppenanlage und modernste Einrichtungen bis hin zu Virtual Reality konnte Architekt Egon Hosp stolz präsentieren. Verbandsobmann BM Hanspeter Wagner dankte dem Land für die hohe Förderquote von 60 Prozent. Den Rest hatten die Außerferner Gemeinden übernommen. Die Wertigkeit der Schule konnte auch an den Besuchern der Eröffnungsfeier abgelesen werden. Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele und Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann waren gekommen.