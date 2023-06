Ambulatorium blockiert: Liste Fritz attackiert Zahnärztekammer

Unverständnis gegenüber der Zahnärztekammer zeigt die Parteichefin der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider. Wie berichtet, hatte die Kammer zwei Projekte von Tiroler Zahnärzten, die ein Kassenzahnarzt-Ambulatorium gründen wollen, beeinsprucht. „Diese Blockadehaltung ist angesichts der vielen offenen Kassenstellen für Zahnärzte völlig unverständlich.“ Viele PatientInnen würden sich die teuren Wahlarztrechnungen nicht leisten können. „Noch vor einem Jahr, nämlich im Juli 2022, klagte der Präsident der Zahnärztekammer darüber, dass es in keinem anderen Bundesland eine derart prekäre Situation betreffend die Kassenzahnärzte gibt wie in Tirol.“ Im Juli-Landtag will Haselwanter-Schneider einen Dringlichkeitsantrag zur Sache einbringen.