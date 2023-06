Mit einigen Neuheiten: Silvretta Therme bald im Sommerbetrieb

Ischgl – Nach ihrer ersten Wintersaison mit rund 70.000 Besuchern steht die neue Silvretta Therme in Ischgl kurz vor dem Start in den Sommerbetrieb. Aufgrund erster Erfahrungen und daraus resultierender Optimierungen könnten sich die Besucher zum Sommer-Opening am 1. Juli auf einige Neuheiten gefasst machen, versprechen die Betreiber.