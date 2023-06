„Am Ende einer Nacht“ im Kellertheater: Ungeschönt, herb, tirolerisch

Innsbruck – Franz ist ein aggressiver Grantler, eine Ausgeburt an Zynismus. Mit so jemandem ist nicht gut Kirschen essen, geschweige denn Schnaps saufen. Auf eine Becherei mit ihm lässt sich Anna ein, die Franz, einen Freund aus viel jüngeren Jahren, in einer Berghütte aufsucht, in der er regelrecht haust. Im Rausch wird Franz handgreiflich. Anna kann ihn sich gerade noch vom Leib halten.