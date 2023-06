Fußball-Meisterinnen und Rückblick auf Corona: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Als Überraschung gefeiert, die so eigentlich keine war: Denn schon seit einigen Jahren spielen die Fußballerinnen aus dem östlichen Mittelgebirge zusammen, heuer sind sie unter ihrem neuen Vereinsnamen Mittelgebirge Ost Tiroler Meister geworden. Es hat alles zusammengepasst, bis zur letzten Runde. Über den Titel, den Frauenfußball in Tirol und die bevorstehende Frauen-WM ab 20. Juli sprechen Kapitänin Romina Suppersberger und Torhüterin Linda Braun bei „Tirol Live“.

Corona-Infektionen wird es weiter geben, doch die Epidemie ist vorbei. Am 30. Juni enden in Österreich sämtliche Corona-Verordnungen. Davon umfasst ist unter anderem die Meldepflicht einer SARS-CoV-2-Infektion und die damit verbundene Verkehrsbeschränkung. Die Virologin Dorothee von Laer hat in den vergangenen Jahren kein klares Wort gescheut, bei „Tirol Live“ blick sie zurück und nach vorne.