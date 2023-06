Schock für die Raiders! Platzgummer zieht sich Kreuzbandriss zu

Innsbruck - Die schlimmsten Befürchtungen haben sich leider bewahrheitet: Sandro Platzgummer verletzte sich bei der 03:06 Niederlage gegen die Stuttgart Surge schwer und fällt mit einem Kreuzbandriss und einer Verletzung am Meniskus für die restliche ELF-Spielzeit aus. Der 26-Jährige Runningback gab erst vor einer Woche im Heimspiel der Raiders gegen die Barcelona Dragons sein Debüt in Europas höchster Football-Liga.

"Leider begann meine Saison nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, da ich bereits die ersten Spiele wegen einer Verletzung, die ich mir im Training zugezogen hatte, verpasste. Mit dem Kreuzbandriss jetzt, ist die Saison endgültig gelaufen. Ich wünsche dem Team und den Fans viel Erfolg für den Rest der Saison! Ich werde das Team jetzt von der Seitenlinie aus unterstützen! Go Raiders!", wurde der ehemalige Profi der New York Giants in einer Aussendung zitiert. (TT.com)