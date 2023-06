Drogen im großen Stil vertickt: "Crystal Meth"-Netzwerk in Tirol zerschlagen

Die Polizei Tirol hat insgesamt acht Verdächtige ausgeforscht, die im letzten Jahr im großen Stil vor allem Methamphetamin in Innsbruck unters Volk gebracht haben sollen. Auch andere Drogen wurden verkauft. Außerdem wird der Gruppe eine Reihe von Einbruchdiebstählen vorgeworfen.

Innsbruck – Der Polizei in Tirol ist ein Schlag gegen den bundesländerübergreifenden Suchtgifthandel gelungen: Acht Verdächtige wurden verhaftet, 30 Abnehmer ausgeforscht und angezeigt.

Die Ermittlungen nahmen bereits im Vorjahr ihren Ausgang, als im November 2022 mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingingen, wonach eine bestimmte Gruppe in Innsbruck mit illegalen Drogen, insbesondere kristallinem Methamphetamin (auch bekannt als "Crystal Meth"), handeln sollte. Die Polizei forschte schließlich fünf männliche Verdächtige (vier iranische Staatsangehörige und ein afghanischer Staatsangehöriger im Alter zwischen 29 und 61 Jahre) aus.

Ihnen wird vorgeworfen, dass sie die illegalen Suchtmittel mit dem Zug von Wien nach Innsbruck gebracht haben sollen. Dort wurden sie von Verbindungsmännern in Empfang genommen und in einer so genannten Bunkerwohnung zu verkaufsfertigen Einheiten abgepackt. Im Gegenzug wurden mehrfach Geldpakete zu je einem niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag mit dem Zug von Innsbruck nach Wien transportiert. Letztlich handelte es sich laut Exekutive insgesamt um einen sechsstelligen Betrag. Neben den fünf Hauptverdächtigen wurden noch ein Iraner und ein Afghane im Alter von 31 bzw. 24 Jahren sowie eine 30-jährige Slowakin, die von der Gruppierung Suchtmittel bezogen und weiterverkauft haben dürften, festgenommen.