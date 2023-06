Nachbarn helfen sich in Thaur gegenseitig: „Wir sind für alle da, die es brauchen“

Andere Orte beklagen den Notstand in der Pflege. Thaur hat ein tirolweit einzigartiges Angebot geschaffen: die qualifizierte Nachbarschaftshilfe.

Thaur – Die Familie ist verzagt. Die Mutter wird scheinbar plötzlich aus dem Krankenhaus entlassen, der Sozialsprengel hat keine Ressourcen für kurzfristige Hilfe, es gibt in der Übergangspflege kein einziges Bett in einem Heim. Diese Situation kennen viele, nicht nur in Thaur. „Die pflegerische Notsituation nach einer Entlassung stellt viele Familien vor unlösbare Aufgaben“, sagt auch die Thaurer Dorfärztin Susanne Zitterl-Mair. Akut hat sie dies während der Coronajahre erlebt, wenn sie dann die einzige war, die abends nach der Ordination noch zu bettlägerigen PatientInnen schaute, weil der Rest der Familie durch Corona ausgefallen war.