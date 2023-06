Nach Turbulenzen: 64-Jähriger stürzte mit Paragleiter in Obertilliach in die Tiefe

Obertilliach – Mit seinem Paragleiter war ein 64-jähriger Deutscher am Sonntag gegen 12.30 Uhr vom Startplatz „Scheibe“ in Obertilliach gestartet. Nach nur etwa fünf Minuten Flugzeit geriet der Mann in Turbulenzen. Er stürzte aus einer Höhe von fünf Metern ab.