Emotionale Debatte über Aufstellen neuer Gipfelkreuze in Italien

Rom – In Italien tobt eine vehemente Debatte über das Aufstellen neuer Kreuze auf den Bergspitzen. Kruzifixe würden nicht alle Bergsteiger ansprechen, sagte Marco Albino Ferrari, Redaktionsleiter des italienischen Alpenvereins CAI. "Niemand will die bereits aufgestellten Kreuz entfernen, es sollen aber keine weiteren aufgestellt werden. Berggipfel sollen ein neutrales Gebiet sein", so Ferrari. Er löste damit hitzige Diskussionen aus.