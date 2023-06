In Rietz heulten (endlich) wieder die Motoren

Rietz – Die Motocross-Arena Rietz war am Wochenende wieder einmal Schauplatz der nationalen Titelkämpfe und des Auner-Cups. Zwei Tage lang bekamen die begeisterten Zuseher Motocross-Sport der Sonderklasse bei nahezu perfektem Wetter zu sehen. Für das Team des MSC Rietz um Obmann Manuel Perkhofer war die Veranstaltung ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte.

Nach der Absage im Vorjahr wegen eines tragischen Unglücksfalls in der Mitarbeiterriege wurde im Vorfeld wieder kräftig an der Strecke gearbeitet und an den Gashebeln gedreht. Der Lauf zur österreichischen Meisterschaft war nach den Stationen von Paldau, Sittendorf und Imbach mit der nationalen Elite bestens besetzt.