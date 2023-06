Wien Energie senkt Preise: 340 Millionen Euro sollen an Kunden zurückgehen

Wien – Bei der Wien Energie dürfte es im Juli zu Preissenkungen kommen. In Summe sollen nun 340 Mio. Euro statt der bereits angekündigten 140 Mio. Euro an die Kunden zurückfließen. Ein Sprecher des stadteigenen Energieversorgers bestätigte der APA entsprechende Medienberichte.

Wie die Kronen Zeitung schreibt, sollen sowohl Fernwärme-, Strom- und Gaskunden zum Zug kommen. Gutscheine oder Bargeld solle es keines geben, sondern es werde vor allem Preissenkungen geben. Weiters sollen neben Neukunden auch Bestands- und Firmenkunden profitieren. Die Rede ist in dem Medienbericht von Senkungen der Listenpreise ab 1. Juli um 25 bis 52 Prozent (je nach Vertragsbindung). Diese genauen Modalitäten wollte der Wien-Energie-Sprecher allerdings gegenüber der APA noch nicht bestätigen.

Bereits im April war ein Energiehilfe-Paket in Höhe von 140 Mio. Euro angekündigt worden. 80 Mio. Euro davon würden Strom- und Gaskunden im Sommer in Form von Freienergietagen und Rabatten erhalten, hieß es damals. 50 Mio. Euro sollte in einen rückwirkenden Fernwärme-Rabatt fließen. Weiter 10 Mio. waren für soziale Härtefälle vorgesehen.