Der digitale Euro wird als alternatives Zahlungsmittel bald Realität

Wien – Neben Bargeld, Konto- oder Kreditkarte werden Konsumenten in absehbarer Zeit noch ein Zahlungsmittel parat haben: Der digitale Euro soll dort zum Einsatz kommen, wo Bargeld nicht verwendet werden kann und andere Zahlungsmittel zu kompliziert und zu teuer sind, hob Petia Niederländer, Direktorin der Österreichischen Nationalbank (OeNB), am Montag hervor. Der digitale Euro könne auf einem elektronischen Wallet, etwa einem Smartphone, oder auf einer Karte sein, ergänzte sie.

Inzwischen werden diverse Modelle geprüft. Experten wiesen bereits in der Vergangenheit darauf hin, dass der digitale Euro technologisch mit Kryptowährungen zumindest gleichziehen müsse, um am Markt erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich werde die digitale Währung in mehreren Stufen eingeführt, sodass alle Vorteile erst nach und nach realisiert werden. Der entsprechende Gesetzesvorschlag soll kommenden Mittwoch von der Europäischen Kommission vorgelegt werden, in drei bis vier Jahren könnte die digitale Währung Realität sein.