Mit Motorrad gegen Baum geprallt: 68-Jähriger starb nach Unfall in Innsbruck

Innsbruck – Ein 68-Jähriger ist am Montagvormittag bei einem Motorradunfall in Innsbruck ums Leben gekommen. Wie ein hinter ihm fahrender Autolenker später gegenüber der Polizei angab, war der aus Richtung Zirl kommende Mann auf der Tiroler Straße mit etwa 45 bis 50 km/h unterwegs und fuhr in Schlangenlinien.