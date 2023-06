46-Jähriger zündete Latschen an, Funken lösten Waldbrand in Breitenbach am Inn aus

Ein Waldbrand in Breitenbach am Inn hielt am Montagnachmittag Feuerwehren aus der Umgebung in Atem. Am frühen Abend konnte der Brand gelöscht werden. Ein Funkenflug, der von drei angezündeten Latschenhaufen ausgegangen war, dürfte den Brand verursacht haben.

Breitenbach am Inn – Im Gemeindegebiet von Breitenbach am Inn ist am Montagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Ein Mann, vermutlich ein Wanderer, bemerkte gegen 14.30 Uhr Rauchschwaden und rief die Feuerwehr.

Bei einem Erkundungsflug durch den Polizeihubschrauber konnte auf einer Seehöhe von 1530 Metern eine Brandfläche von etwa 40 Quadratmetern lokalisiert werden.

Rund 100 Einsatzkräfte rückten daraufhin zum Brandort aus – ein von Latschen bewachsenes Gebiet, das über einen langen Schotterweg vor allem mit großen Einsatzfahrzeugen nur schwer zu erreichen war.

Die Freiwilligen Feuerwehren Breitenbach, Brandenberg, Aschau/Brandenberg und Kramsach wurden angefordert, zudem standen ein Team der Libelle Tirol sowie eine Drohne der Bezirksfeuerwehr Kufstein im Einsatz. Der Hubschrauber sorgte im Tal für Wasser-Nachschub, während die Einsatzkräfte am Boden damit beschäftigt waren, Glutnester zu löschen. Durch die rasche Entdeckung des Brandes konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden.

Kurz nach 19 Uhr waren die letzten Glutnester gelöscht und der Einsatz konnte beendet werden.

Bei den Ermittlungen konnte der Verursacher des Brandes ausfindig gemacht werden. Ein 46-Jähriger Mann hatte vergangenen Samstag Latschen (Legföhren) in diesem Bereich geschnitten und anschließend auf mehreren Haufen gesammelt. Drei der Haufen zündete er auf Lichtungen an und ließ sie abbrennen. Gegen Mitternacht kontrollierte der Mann den Zweckbrand. Bei einer weiteren Kontrolle am Tag darauf wirkten die Glutreste harmlos und unauffällig.

Das Feuer dürfte sich dann von einem Glutnest der abgebrannten Latschenhaufen über Funkenflug auf die Wiese, Bäume und weitere Haufen rundherum ausgebreitet haben. Der 46-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (TT.com)