Tirolerinnen gerieten über Verkaufs-App an Betrüger: Geld von Konten abgebucht

Innsbruck – Zwei Tirolerinnen sind am vergangenen Samstag über dieselbe Verkaufs-App an Betrüger geraten und habend dadurch Geld verloren.

Eine 28-Jährige bot in der App ein Kleidungsstück zum Verkauf an. Nachdem der vermeintlich Höchstbietende den Zuschlag erhielt, wurde der Verkauf weiter via E-Mail abgewickelt. Der Frau wurde ein Link für Online-Banking zugeschickt, unter dem sie sich mit ihren Bank-Zugangsdaten einloggte. Später bemerkte die Frau, dass von ihrem Konto mehr als tausend Euro abgebucht worden waren.