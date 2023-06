Badewetter, Gewitter und retour: So geht es mit dem Sommer in Tirol weiter

Am Dienstag, dem Siebenschläfertag, ist es von Beginn an wechselhafter und die Temperaturen gehen leicht zurück. 25 Grad sind das höchste der Gefühle. In Nordtirol klingen Regenschauer aus der Nacht rasch weitgehend ab, auch die Sonne kommt hin und wieder durch. In Osttirol dagegen nimmt die Schauer- und Gewitterneigung speziell am Nachmittag zu.