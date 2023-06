Jäger aus Höfen: Rehriss in Ortsnähe wird nicht mehr zu klären sein

Höfen – Beim Schollenwiesenlift in Höfen, gerade einmal 200 Meter von Wohnhäusern entfernt, ist ein gerissenes Reh entdeckt worden. Angesichts eines oder mehrerer Bären, die gerade im Außerfern aktiv sind und erst kürzlich im Schwarzwasser in Weißenbach mehrere Schafe gerissen haben, machte sich wegen der Nähe des Fundortes zu Menschen bei einigen in der Außerferner Gemeinde Beunruhigung breit. Otto Schratz, Waldaufseher und Jäger in Höfen, bestätigt den Fund.