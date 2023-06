Mehraufwand für das Bildungshaus Osttirol im Widum von St. Andrä

Im denkmalgeschützten Widum der Pfarrkirche St. Andrä in Lienz laufen die Arbeiten für den Einzug des Bildungshauses Osttirol eigentlich nach Plan. Ein Baukran konnte bereits entfernt werden, nachdem die Massivholzteile für das Dach des neuen Saales eingehoben waren. Mit archäologischen Funden hatte man zwar gerechnet. Dass einzelne Stücke bis in die Römerzeit datiert werden konnten und sich direkt unter dem neuen Eingang zum Saal einst ein römischer Steinkeller befand, hat aber auch Fachleute überrascht.

Beim Bau der neuen Außentreppe, die künftig als Zugang zur Wohnung des Priesters dienen wird, hat sich dann gezeigt, dass der südliche Dachstuhl des Widums erneuert werden muss. Tragende Elemente waren im Mauerwerk eingeschlossen und dort Feuchtigkeit ausgesetzt. „Spätestens in ein paar Jahren hätte man die Konstruktion auf jeden Fall ersetzen müssen“, berichtet Troyer. 80.000 Euro an Mehrkosten fallen allein in diesem Fall an. Um diesen Betrag verringert sich die Budgetreserve von zehn Prozent.