Traktor überschlug sich in Patsch: 57-jähriger Landwirt aus Fahrzeug geschleudert

Patsch – Bei einem Unfall mit seinem Traktor wurde am Montag ein 57-jähriger Mann in Patsch verletzt. Der Landwirt fuhr mit einem Traktor-Anhänger-Gespann im Bereich „Ameisbichl“ über steiles Gelände. Auf dem Heu geriet das Fahrzeug ins Rutschen und überschlug sich in weiterer Folge.