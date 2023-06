Kruzifix samt Jesuskorpus aus Kirche in Buch gestohlen: 10 Monate Haft für Dieb

Trotz mehrerer Gefängnisaufenthalte will ein 28-jähriger Pole offenbar nicht so richtig auf den rechten Weg kommen. Kaum wieder auf freiem Fuß begab sich der 28-Jährige mit einem Landsmann erst wieder einmal nach Vorarlberg, wo er einer Dame eine Geldtasche mitsamt ihren Kreditkarten aus dem Rucksack zog. Im Mai trieb sich das Duo dann schon in Tirol herum und hatte es offenbar auf verwertbare Beute aus Pfarrkirchen abgesehen. In der Pfarrkirche Fritzens zogen sie beispielsweise 20 Euro per Klebestreifen aus dem Opferstock. In der Pfarrkirche St. Margarethen in Buch stießen sie dann auf ein Kruzifix mit Jesuskorpus, der dem Duo wohl wertvoll vorgekommen ist. Kurz danach wurde jedoch zumindest der 28-Jährige sofort verhaftet. Der 57-jährige Komplize war jedoch – bis heute – verschwunden. Mit ihm auch das Kruzifix, während der Jesuskorpus sichergestellt werden konnte. Gestern am Landesgericht ortete Richter Andreas Mair anhand der Vernehmungsprotokolle eine nur eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit. Dass der Korpus sichergestellt werden konnte, wirkte gemäß dem Plädoyer von Verteidiger Adolph Platzgummer zwar mildernd, bewahrte den Wiederholungstäter jedoch nicht vor zehn Monaten Gefängnis. Er nahm das Urteil trotzdem sofort an.