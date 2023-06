Tiroler Autor liefert Libretto zum Musiktheater „Thomas“ in der Berliner Staatsoper

Berlin – Während so manches Haus Uraufführungen gern nach einer Aufführungsserie beerdigt, scheut sich der Berliner Staatsopernchef Matthias Schulz nicht vor Wiederaufnahmen auch sperriger Stücke. Gerade läuft etwa Peter Eötvös’ eigenwillige Jon Fosse-Adaption „Sleepless“, kommende Saison kehrt „Violetter Schnee“ von Beat Furrer zurück. Hierzu schrieb der Tiroler Autor Händl Klaus das Libretto, ebenso für Georg Friedrich Haas’ „Thomas“, das jetzt im Alten Orchesterprobensaal Premiere feierte – bei glühenden Temperaturen und stickiger Luft. Dies ist allerdings der einzige Einwand.

Händl Klaus verarbeitet in „Thomas“ das Sterben von Matthias, dem Lebensgefährten der Titelfigur. 100 Minuten dauert dieses intensive Ritual, eine Reise an und in den Tod sowie, das ist die Volte, auch über ihn hinaus.