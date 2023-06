Ampasser Tresorfirma Secureo rutscht in Millionenpleite

Innsbruck – Über die Secureo GmbH in Absam wurde laut KSV 1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Firma handelt mit Tresoren, Waffenschränken und sonstigen Schließprodukten und hat laut Eigenangaben aushaftende Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro.

Gegründet wurde das Start-up 2014, zwei Jahre später heimste es den Tiroler Jungunternehmerpreis in der Kategorie „Moderne Tradition" ein. Auch mit dem Wachstum ging es rasch voran: 2019 erhielt Secureo eine Folgefinanzierung in siebenstelliger Höhe. Neben dem Bestandsinvestor „aws Gründerfonds" konnten unter der Federführung von Peak Pride die Haselsteiner Familienprivatstiftung und die VPS GmbH als Investoren gewonnen werden. Selbst bezeichnet sich Secureo als „einer der größten Online-Händler für Sicherheitstechnik in Europa". (TT)