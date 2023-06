Von Sillian mit legendärem Ritt hinauf zum Großglockner

Die Bergwertung beim Hochtor, wo auch der Glöcknerkönig prämiert wird, ist mit 2504 Metern das Dach der Tour of Austria.

Sie gehört seit vielen Jahrzehnten zu den ganz großen Sportveranstaltungen und zur DNA des Landes: die Österreich Radrundfahrt. Ohne Unterbrechung hat sie von 1949 bis 2019 stattgefunden. Ehe dann die Corona-Pandemie diese stolze Bilanz unterbrochen hat. Jetzt erlebt diese Veranstaltung von landesweiter Bedeutung einen Neustart.

Los geht’s am 2. Juli in Dornbirn. Am 6. Juli gibt es bei der Basilika Sonntagberg in Niederösterreich das große Finale. Und am Dienstag, den 4. Juli, kommt die Rundfahrt wieder nach Osttirol.

Spannender Tag im internationalen Kalender

„Die Österreich-Radrundfahrt hat in Osttirol eine große Tradition. Waren es bereits in den 50er Jahren legendäre Etappenankünfte mit anschließendem Start zur Fahrt über den Großglockner, so gab es in all den Jahrzehnten viele unvergessliche und freundschaftliche Begegnungen mit den Organisatoren und Radsportlern. Wir freuen uns, dass es nach einer mehrjährigen Pause zur Neuauflage dieser internationalen Radsportveranstaltung, welche nun als „Tour of Austria“ im UCI-Kalender geführt wird, kommt. Neben Lienz war auch Sillian immer wieder Etappen- und Startort. So freuen wir uns, dass dieses Jahr der Start zur 3. Etappe in der Marktgemeinde Sillian erfolgen wird. Mit der Königsetappe über den Großglockner erleben wir einen spannenden Tag im internationalen Radsportgeschehen“, wünscht Radzampano und TVB Osttirol Obmann Franz Theurl der Tour of Austria einen erfolgreichen und unfallfreien Verlauf und sieht dem 4. Juli mit Freude entgegen.

Der Großglockner ist der Berg der Berge in der Geschichte der Rundfahrt und seit vielen Jahren ein echtes Highlight. Hier wurden Dramen geschrieben und viele Rundfahrten entschieden. Auch am 4.7 wird hier wohl eine kleine Vorentscheidung im Gesamtklassemnt fallen. Spannend dann der Zieleinlauf in St.Johann Alpendorf, einem Ort, der bereits mehrmals Etappenpartner der Tour of Austria gewesen ist.

Internationale Topstars am Start

Und bitte: Gehen sie an die Rennstrecke und feuern Sie die Fahrer an. Sie erleben Spitzenradsport vom Feinsten. Mit internationalen Top-Teams wie Ineos, UAE, Alepcin Deceuninck oder Jayco Alula und allen österreichischen Mannschaften. Und haben sie Verständnis für die vorübergehenden Verkehrseinschränkungen.