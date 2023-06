Radfahrerin in Innsbruck nach Ausweich-Manöver verletzt, Polizei sucht nach Zeugen

Innsbruck – Am Montag gegen 13.30 stürzte eine 31-jährige Österreicherin mit ihrem E-Bike, da sie im letzten Moment einer Autofahrerin ausweichen musste, die rückwärts aus einer Hauseinfahrt fuhr. Die E-Bike-Fahrerin war auf dem Eggenwaldweg in Richtung Tal unterwegs, als die bisher unbekannte Lenkerin eines blauen Pkw rückwärts fahrend auf der Höhe der Nummer 19 in die Gemeindestraße einbog. Die Radfahrerin bremste stark ab und stürzte dabei vom Rad. Laut Polizeibericht gab sie zunächst an, nicht verletzt zu sein. Nachdem sie später jedoch Schmerzen verspürte, begab sich die 31-Jährige in das Krankenhaus Hall in Tirol.