Heimisches Quintett bei Frankreich- und Österreich-Radrundfahrt im Einsatz

Innsbruck – Es wird ernst: Am 1. Juli beginnt in Bilbao (ESP) die Frankreich-Rundfahrt, einen Tag später startet in Vorarlberg die Österreich-Rundfahrt. Da wie dort sind zahlreiche österreichische Radprofis am Start, was den Stellenwert des Sports im Land zeigt. Bei der Frankreich-Rundfahrt wurden der Osttiroler Felix Gall (AG2R) sowie Marco Haller, Patrick Konrad (beide Bora), Felix Großschartner (UAE), Gregor Mühlberger (Movistar) und Michael Gogl (Alpecin) nominiert. Ein Sextett kann sich angesichts der Tatsache, dass jedes der 22 Teams nur acht Starter hat (in Summe 176), durchaus sehen lassen. Die Rolle der Österreicher: Vorrangig geht es darum, die Kapitäne zu unterstützen, wobei Patrick Konrad (Etappensieger 2021) und Felix Gall durchaus ihre Chance bekommen werden. Der 25-Jährige erwies sich zuletzt bei der Tour de Suisse als Mann für schwierige Etappen, eine davon gewann er bekanntlich.